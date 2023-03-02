اضطراب جوي قوي يجتاح 31 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن اضطراب جوي يجتاح شمال البلاد.

ووفق نشرية خاصة، فإن 18 ولاية ستعرف تساقط ثلوج بسمك يصل 20 سم على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر خلال النهار و700 متر خلال الليل، الولايات المعنية: المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 15:00 من زوال الجمعة.

فيما ستعرف ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، بجاية، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة وتيزي وزو، موجة برد قارس وذلك ابتداء من فجر اليوم إلى غاية مساء الجمعة.

وأضافت نشرية أخرى أن أمطارا غزيرة تتعدى بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا، على تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 زوال وإلى الساعة 15:00 من يوم الجمعة.