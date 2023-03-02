"نجتمع في سياق دولي حساس للغاية"

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نحن نجتمع اليوم في سياق دولي حساس للغاية لا يقل خطورة على ما شاهدناه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، خاصة ما تعلق بأزمة الغذاء والطاقة الناجمتين عن الصراع الروسي الأوكراني

وأضاف الرئيس تبون، على لسان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، أمام المشاركين في أشغال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بعاصمة أذربيجان باكو، "لقد أكدنا أن جائحة كورونا تحمل في طياتها العديد من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة وهو ما يشهده العالم اليوم".

وأشار رئيس تبون إلى أن هذا الظرف العصيب يفرض علينا المزيد من الجهود الجماعية في سبيل الدفع بوتيرة التعافي بعد الجائحة.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ساهمت دون هوادة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة.