"نعيش في سياق دولي حساس للغاية"

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نحن نجتمع اليوم في سياق دولي حساس للغاية لا يقل خطورة على ما شاهدناه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، خاصة ما تعلق بأزمة الغذاء والطاقة الناجمتين عن الصراع الروسي الأوكراني

وأضاف الرئيس تبون، على لسان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، أمام المشاركين في أشغال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بعاصمة أذربيجان باكو، "لقد أكدنا أن جائحة كورونا تحمل في طياتها العديد من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة وهو ما يشهده العالم اليوم".

وأشار رئيس تبون إلى أن هذا الظرف العصيب يفرض علينا المزيد من الجهود الجماعية في سبيل الدفع بوتيرة التعافي بعد الجائحة.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ساهمت دون هوادة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح في ذات الصدد أن الجزائر، ومنذ بدء الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة، "رافعت من أجل العمل على تكريس المساواة بين الدول في توزيع اللقاحات، خاصة لفائدة الدول النامية، بغض النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي أو التكنولوجي، حتى يتسنى لها التمتع بحقها في الرعاية الصحية المناسبة واللازمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف الرئيس تبون بالمناسبة أنه "علاوة على المساهمة المالية التي قدمتها الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة العالمية للفيروس، فقد دعت المؤسسات المالية الدولية لفك الخناق عن الدول النامية من خلال تبني جملة من المبادرات التي تشمل التخفيف من عبء ديونها ومرافقة سياساتها الوطنية لما بعد كوفيد-19".

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر شددت مراراً على ضرورة تعزيز التنسيق، بما يسمح بدعم التعاون في إطار أجندة إفريقيا 2063، وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، كما ساهمت في إرساء مختلف الآليات على المستوى الإفريقي لمواجهة هذه الجائحة، على غرار إنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء، الذي لم تتردد بلادي في المساهمة فيه ماليا".

كما اعتبر الرئيس أن "الاستراتيجية الوقائية التي تبنتها السلطات العمومية الجزائرية للتصدي لتفشي فيروس كورونا، أثبتت فعاليتها خلال مختلف مراحل الجائحة، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية، تمكنت الجزائر من تجاوز الظروف الصعبة بتضافر الجهود الوطنية وروح الابتكار لدى شبابنا، مما سمح لنا بتحقيق اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص"، مضيفا أن هذه الاستراتيجية مكنتنا من إشراك جل الفاعلين، من خلال تكثيف الجهود الحكومية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والحركات الشبابية، والمنظمات الدولية، وتقوية قدراتنا الوقائية وتعزيز منظومتنا الصحية، وفي إطار البناء ما بعد الوباء، تواصل الدولة الجزائرية التكفل بالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لاسيما من خلال إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لدعم المبادرات الرامية لتعزيز التضامن والتكافل بين دول حركة عدم الانحياز من أجل البناء ما بعد الوباء، ومرافقة كل الدول الصديقة والشقيقة في جهودها للخروج من هذه الأزمة، التي علمتنا الكثير، خاصة ضرورة توحيد الصفوف وتغليب روح التعاون.

وأضاف تبون، ولا شك أن السياق الدولي الراهن يضع حركتنا أمام ضرورة تحمل مسؤوليتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية، والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح، وتفاقم أزمة المناخ والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، والتي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر عبر العالم.

كما جدد تمسك الجزائر الثابت بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها وصلاحيتها في السياق الراهن، داعيا إلى ضرورة تجديد العهد مع الحركة ومضاعفة الجهود لتفعيل دورها في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية بما تحمله من تحديات ورهانات جديدة.