الجلفة: أولياء تلاميذ يمنعون أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة

أقدم صبيحة اليوم الخميس، أولياء تلاميذ "عائشة أم المؤمنين " بعين وسارة في الجلفة، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب الخارجي للمؤسسة، منعوا خلالها أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، مؤكدين أنهم لجأوا إلى الاحتجاج بسبب معاناة أبنائهم من انعدام التدفئة داخل الأقسام، التي تحولت إلى غرف تبريد مما أجبرهم على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة ومغادرة المدرسة والعودة باتجاه منازلهم، بحثا عن الدفء، أمام قسوة الجو الذي تشهده مدينة عين وسارة هذه الأيام.

ورفض الأولياء المحتجون الاستماع أو التحاور مع مدير المدرسة، الذي حاول إقناعهم بالسماح للتلاميذ بالالتحاق بالمدرسة ومزاولة الدراسة، بعد أن أخرجوهم من الساحة بعد رفع العلم مؤكدين أن صحة أبنائهم مهددة بالخطر بعدما أضحت معرضة لمختلف الأمراض جراء البرودة، مشيرين إلى أن الجهات الوصية تماطلت في عملية إعادة تصليح جهاز التدفئة المعطل منذ أزيد من 15 يوما مشيرين إلى جملة من المراسلات والشكاوي التي وجهها مدير المدرسة إلى الجهات الوصية من أجل معالجة المشكل المطروح والمتمثلة في تصليح جهاز التدفئة المركزية وتغيير الأنبوب الحديدي الموصول به بأنبوب بلاستيكي إضافة إلى تزويده بخزان مائي أو صهريج لضمان تدفق الماء عبر أجهزة التدفئة الموصولة بالأقسام الخاصة بالتلاميذ لكن دون جدوى.

مضيفين أن شدة البرودة داخل القسم لا تسمح لأبنائهم، فكيف يمكن لطفل دون سن العاشرة تحمّل البرد الشديد؟ في وقت أكد العديد من الأولياء أن بعض التلاميذ أصبحوا يتبوّلون في ملابسهم من شدة البرد، وشبهوا حجرات الدراسة بالثلاجات، وهو ما أكده بعض التلاميذ المتمدرسين في نفس المؤسسة، موضحين أنهم عجزوا عن استيعاب الدروس بسبب البرد الشديد.