Pluies orageuses et neige dans 31 wilayas

L’office national de météorologie prévoit de fortes pluies et de la neige dans le nord du pays.

Une vague de froid concernera également les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Béjaia,Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Saida, Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa,M'sila, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou, du lever du jour aujourd'hui à vendredi soir.

Des pluies orageuses oscillant entre 20 et 40 mm et pouvant dépasser les 50mm concerneront par ailleurs les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Jijel, Sétif, Mila, Skikda, Annaba, El Tarf et Souk Ahras de 15h à 15h vendredi.