المدية: تفاصيل حادثة التلميذ الذي أضرم النار في جسمه

كشف مصدر مطلع أن التلميذ الذي أقدم اليوم الخميس، على إضرام النار في جسمه داخل متوسطة خيثر يحي ببلدية عين بوسيف جنوب شرق المدية استعمل قارورة بنزين قام بشرائها له أحد زملائه بالمتوسطة، حيث قام التلميذ البالغ من العمر 14سنة برش جسمه بالبنزين داخل رواق المتوسطة لتشتعل النيران على مستوى صدره وأطرافه السفلى، وقد نجا التلميذ من موت محقق بفضل تدخل أستاذته التي تمكنت من إخماد لهيب النيران التي كادت أن تمتد إلى كافة أنحاء جسمه ليتم بعدها نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ليحول إلى الدويرة بسبب تعرضه إلى حروق من الدرجة الثانية.

وعن خلفيات الحادثة، فقد طلب من التلميذ إحضار ولي أمره لأسباب نجهلها، ليبقى السؤال المحير كيف تمكن زميله من شراء البنزين ومن أين؟ وكيف تم إدخال القارورة إلى المؤسسة .

للإشارة، زميله تم استدعاءه مساء اليوم من مصالح الأمن، فيما قام مدير التربية بالتنقل إلى المستشفى لمعاينة حالة التلميذ قبل تحويله إلى مستشفى الدويرة مساء اليوم