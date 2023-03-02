إجراءات جديدة تخص السياح الأجانب

أعلنت سفارة الجزائر بالدوحة، عن إجراء جديد يخص السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه "في إطار ترقية السياحة الصحراوية لبلادنا، قررت السلطات العليا بالبلاد تمكين السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر من الاستفادة من تأشيرة الدخول إلى بلادنا مباشرة على مستوى المراكز الحدودية بدلا من إجراءات التأشيرة الممنوحة على مستوى مصالح السفارة على ألا تتجاوز مدة صلاحية التأشيرة 30 يوما".

وأشارت السفارة، الى أن الولايات المعنية بهذا الإجراء هي كل من أدرار، إليزي، بشار، برج باجي مختار، بني عباس، تندوف، تمنراست، تيميمون، تقرت، جانت وعين صالح.