ديلور ينتفض بثنائية وهكذا كان رّده

قاد المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور فريقه نانت إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز على لانس بنتيجة هدفين لواحد في ربع النهائي.

وكان لانس البادئ بالتسجيل عبر الإيفواري سيكو فوفانا في الدقيقة 28، ورد ديلور بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و59.

وقال ديلور في تصريحات نقلتها صحيفة " ليكيب": " لا تزال كأس فرنسا أسطورية، لقد كان أسبوعا معقدًا للغاية بالنسبة لنا ، سيكون الأمر معقدًا مرة أخرى يوم السبت ضد باريس سان جيرمان" إنها " الليغ1".

وأضاف ديلور الذي طالته صافرات الإستهجان خلال المباراة الأخيرة: " إنها الكأس ، هذا ما نريده ، أن نحقق أهدافًا لأعلى مستوى ممكن، ملعب فرنسا؟ نعم ، سنحلم ، لكننا سنبدأ بمتابعة القرعة، وبعد ذلك ستكون هناك مباريات كبيرة من قبل ، ولدينا الوقت لنرى ذلك لاحقا".

وأردف:" لم أحقق نجاحًا كبيرًا منذ ثلاثة أيام ، من الجيد دائمًا رؤية الشباك تهتز، أحب أن أكون حازمًا وأنا سعيد جدًا ، لن أسخر من زوجتي الليلة، لكن كرة القدم ليست نفس المهنة عندما لا يوجد أحد في المدرجات".