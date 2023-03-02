سونلغاز تُطلق مناقصة وطنية ودولية

أطلقت مؤسسة سونلغاز عبر شركتها الفرعية "سونلغاز للطاقات المتجددة"، مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح مابين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.

وأوضحت سونلغاز في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار السلطات العليا في البلاد، والذّي تم من خلاله تكليف سونلغاز بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة، والذي جنّدت الشركة بشأنه كل مواردها لإطلاق المرحلة الأولى منه، لتكون بذلك سونلغاز رائدة وفاعلا رئيسيا في إنتاج الطاقة البديلة بما فيها شعبة الطاقة الكهروضوئية.

وأبدت سونلغاز من خلال هذه المناقصة، استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على الاستهلاك الداخلي والطموح للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات.

كما أكدت عبر البيان ذاته، أن هذا التحول الطاقوي سيسمح للجزائر بالتخلّص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة.

و"تعتبر هذه المناقصة بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجدّدة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، مؤكدة أن إنجازها سيسمح بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم إشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين معدل الإدماج الوطني" وحسب بيان سونلغاز .

وأكدت أنه من المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 ماي القادم.