تحقيقات مكثفة في قضية اختطاف الأطفال في ولايات عدة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف بولاية عين الدفلى عن تفاصيل قضية تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف بمنطقة المخفي بلدية الماين دائرة العطاف.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية، أن عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الواسعة تـمكنت من توقيف المشتبه فيهما، وباستجوابهما تم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة يتعلق الأمر بامرأة تـمتهن ممارسة الشعوذة والعرافة تقيم ببقعة المخفي.

وتم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف وتم متابعتهن بجناية محاولة اختطاف طفل عن طريق الاستدراج وباستعمال وسيلة نقل في الطريق العمومي والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28, 33 و34 من القانون رقم 20/15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها.

بعد استجواب المتهمات عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع متهمتين رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع متهمة ثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

وأضاف ذات المصدر أنه تم الإبلاغ عن ارتكاب وقائع مماثلة في كل من الشلف، المدية وتيبازة والتحقيقات جارية بشأنها.