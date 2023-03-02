كأس الأندية: انطلاق مباريات الدور التمهيدي

تنطلق اليوم الخميس مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، بمباراتين تجمع الأولى بين نادي أرتا سولار من جيبوتي ونادي فولكان من جزر القمر، والثانية بين نادي فحمان اليمني ونادي هورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي الدور التمهيدي لتحديد هوية نادياً واحداَ يتأهل وينضم إلى الدور الأول من البطولة، حيث ستجرى قرعة الدورين الأول والثاني يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.

وتتنظر الجماهير الجزائرية معرفة هوية الفرقين اللذان يمثلان الجزائر في هذه المنافسة.