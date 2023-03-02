تيبازة: الإطاحة بشبكتي ترويج المهلوسات وحجز أقراص مهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل في عمليتين منفصلتين من وضع حد لشبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية، وأوقفت 9 أشخاص مع حجز 4800 قرص مهلوس.

العمليتان، حسب بيان لمصالح أمن ولاية تييازة اليوم، جاءتا استغلالا للمعلومات المتحصل عليها من قبل الفرق العملياتية، ليتم تكثيف التحريات وبعد تسطير خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف 09 أشخاص مشتبه فيهم وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 4800 كبسولة من نوع بريغابالين، وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 120 مليون سنتيم من عائدات الترويج، إضافة إلى مركبتين سياحيتين تستعملان في عملية نقل وتنقل أفراد الشبكتين.

وسيتم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، بيعها وعرضها للبيع والاتجار بها وتخزينها، السمسرة فيها ونقلها باستعمال مركبة والمشاركة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بها، تسييرها وتنظيمها عن طريق جماعة إجرامية منظمة.