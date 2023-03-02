144 مهندس معماري جديد يؤدون اليمين القانونية

أدى، اليوم الخميس، 144 مهندسا معماريا اليمين القانونية بدار الثقافة في الشلف، وحسب عبد الباسط بوعلي رئيس المكتب الولائي لنقابة المهندسين المعماريين فأنها لأول مرة يتم أداء المهندسين الجدد اليمين القانونية خارج العاصمة كما جرت عليه العادة.

وأوضح أن المهندسون المعماريون الجدد الذين تحصلوا على اعتماد ممارسة المهنة بصفة رسمية ينتمون لولايات كل من الشلف، تيبازة،عين الدفلى، غليزان وتيسمسيلت.

ودعا امحمد منصور بوختاش رئيس لجنة التنظيم المهندسون الجدد إلى ضرورة الإبداع وتحسين الصورة الحالية للعمران ببلادنا من أجل الرقي بالطابع العمراني لمدننا وقال أن المهندس المعماري يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه لحماية أرواح الناس من مخلفات الزلازل أثناء قيامهم بانجاز البنايات والحرص على احترام مقاييس البناء، وتم خلال حفل تسليم الاعتماد تكريم عائلات 10 مهندسين وافتهم المنية .