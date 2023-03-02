بيان هام من مجلس قضاء الجزائر

أفاد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل وقوع حريق على مستوى حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري ETUSA بالحراش صباح يوم 01 مارس 2023 طال 11 حافلة.

وأوضح المجلس في بيان له، أن الواقعة تزامنت مع شنّ عمال المؤسسة إضراب مفاجئ نهار اليوم 02 مارس 2023، مما يستوجب التحري حول ملابسات هذه الوقائع المتزامنة.

وأشار المصدر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش انتقل بتاريخ الحريق لعين المكان وأمر بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

وأضاف إن التنسيق يجري مع نيابة الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتحري حول نداء مجهول إلى الإضراب في مؤسسة ETUSA بالجزائر.