كان 2023: البرنامج النهائي للجولتين الثالثة والرابعة

تعود الشهر الجاري، عجلة منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم بكوت ديفوار للدوران، ويبحث 44 منتخبا معنيا بالبطولة خلال الفترة ما بين 22 والـ 28 مارس عن تحيق نتائج إيجابية لتعزيز حظوظه في التأهل أو تدارك خيبات الجولة الأولى والثانية.

ونشر اليوم الخميس موقع الاتحاد الإفريقي للعبة البرنامج الكامل والنهائي للجولتين الثالثة والرابعة. وتستضيف نيجيريا، بطلة إفريقيا ثلاث مرّات، خلال الجولة الثالثة من التصفيات، غينيا بيساو، على ملعب "أبيولا" في أبوجا، حيث ستحاول تعزيز صدارتها في المجموعة الأولى، بعد الفوز سابقا على منتخبي سان تومي وبرينسيب وسيراليون.

كما سيلتقي منتخب بوركينافاسو، الذي يحتل حاليا المركز الأول في المجموعة الثانية، المنتخب الطوغولي الجريح، والذي يبحث عن فوزه الأول في التصفيات، بعد خسارة أمام منتخب الرأس الأخضر، وتعادل مع منتخب إسواتيني.

أما لحساب نفس المجموعة الثانية، يبحث منتخب الرأس الأخضر على مواصلة تقدمه الملحوظ على مستوى الكرة الإفريقية. حيث سيستقبل منتخب إسواتيني الذي أصبح يتقدم هو أيضا بشكل تدريجي على المستوى القاري.

منتخب الكاميرون، بطل إفريقيا 5 مرات، منتخب ناميبيا في المجموعة الثالثة التي تتكون من 3 منتخبات فقط بعد انسحاب منتخب كينيا من التصفيات، مما يجعل المنتخب البورندي في راحة خلال هذه الجولة.

وتستقبل مصر، التي تتواجد في وضع غير مستقر على مستوى المركز الأخير في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف، منتخب مالاوي على ملعب "القاهرة الدولي"، بينما تستقبل غينيا في نفس المجموعة، منتخب إثيوبيا بثقة تامة، في مباراة ستجرى في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب.

من جهته المنتخب الغاني يتستضيف غانا في المجموعة الخامسة منتخب أنغولا، حيث يسعى هذا الأخير الذي يملك نفس النقاط مع "بلاك ستارز" لخلق المفاجأة في ملعب "بابا يارا" في كوماسي.

سيحتضن ملعب "نيلسون مانديلا" الجديد في الجزائر العاصمة، مباراة الجزائر والنيجر، حيث سيلتقي متصدر المجموعة السادسة صاحب المركز الثاني، خلال مباراة تعد بالإثارة. وحين سيحاول منتخب أوغندا الخروج من منطقة الخطر، خلال استضافته منتخب تنزانيا في مباراة ستجرى بملعب "قناة السويس" بمدينة الإسماعيلية في مصر.

المجموعة العاشرة ستشهد، صدام شمال إفريقيا الكروي، حيث سيتنقل منتخب تونس المتصدر، لمواجهة المنتخب الليبي، في مباراة صعبة على المنتخبين سيحتضنها ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا.

كما سيواجه منتخب ليبيريا نظيره من جنوب إفريقيا في المجموعة الحادية عشر، في مباراة يستهوي فيها الفوز المنتخبين بعد خسارتهما أمام المغرب الذي يتصدر المجموعة. حيث يدرك كل منتخب أن الفوز في هذه المباراة سيمنحه فرصة كبيرة لاحتلال المركز الثاني في المجموعة، وهو ما يضمن تأشيرة التأهل إلى نهائيات "كان" كوت ديفوار.

وأخيرا ستحاول السنغال، حاملة اللقب الإفريقي، في ختام هذه الجولة التصفوية، الحفاظ على سلسلة انتصاراتها في المجموعة 12، خلال مواجهتها لمنتخب موزمبيق، على ملعب "مي عبدولاي واد دي ديامنياديو" في داكار.

يذكر أن الجولة الرابعة من التصفيات، ستلعب مباشرة بعد مباريات الجولة الثالثة.