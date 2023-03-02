منحة رمضان لأكثر من 2.4 مليون عائلة معوزة

كشف مستشار وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة جمال رحيم عن عدد المسجلين للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان حيث تجاوز عددهم 2 مليون و400 ألف عائلة معوزة ستستفيد من هذه المنحة.

وأوضح جمال رحيم في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أنه سيتم صب مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دينار جزائري في حساب العائلات المعوزة وذات الدخل الضعيف قبل شهر رمضان المعظم.

وأبرز المتحدث ذاته، انطلاق عملية إحصاء هذه العائلات مباشرة بعد صدور تعليمة من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى كافة مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات من أجل المشاركة والمساهمة في عملية الإحصاء حيث "تم تحديد ما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد، حيث نجد كل المستفيدين من مختلف الأجهزة حتى نتمكن من إحصاء ومعرفة الفئات التي تستفيد من منح أخرى التي تقدمها الدولة."