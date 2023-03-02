إصابة 94 تلميذا بتسمم غذائي في قسنطينة

تعرض، 94 تلميذا يدرسون بملحقة مهدادي رابح الموجودة بدار الثقافة ببلدية بوزيان في قسنطينة رفقة عامل مطعم، صباح اليوم، لتسمم غذائي يرجح أن يكون بسبب وجبة غذائية تناولوها، مساء أمس، على مستوى ذات المؤسسة في انتظار صدور نتائج التحاليل والتحقيقات التي باشرتها الولاية.

وقد استقبلت المؤسسة الاستشفائية بديدوش مراد في قسنطينة، صباح امس، التلاميذ المصابين بتسمم غذائي وبأعراض مختلفة رفقة العامل المذكور، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية وخضعوا لكشوفات حسب ما أفادت به مديرية الصحة لولاية قسنطينة للخبر، قبل تسريحهم دون تسجيل حالات خطيرة، وهذا بحضور السلطات الولائية في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحاليل.