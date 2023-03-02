شخص هدد سفارة الإمارات في الجزائر..تفاصيل مثيرة

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بقسنطينة، شخصا وجه لها رسالة مكتوبة سفارة دولة الإمارت، يطالبها من خلالها بتسديد مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار جزائري

وأوضح بيان لمجلس قضاء خنشلة، اليوم الخميس، أنه بتاريخ 25 فيفري 2023 تم توقيف المدعو (ع، م) البالغ من العمر 35 سنة من طرف عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بقسنطينة، على إثر بلاغ صادر عن سفارة الإمارات بالجزائر مفاده أن المعني وجه لها رسالة مكتوبة يطالبها من خلالاها تسديد مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار جزائري.

وأضاف البيان، فإن المعني زعم في رسالته أنه كان ضحية قصف سبب له أضرارا خلال فترة تواجده على التراب الليبي سنة 2011، كما هدد عبر اتصال هاتفي بالسفارة بالتجمع أمام مقرها وإحراق نفسه بحضور وسائل الإعلام في حالة عدم تلبية مطلبه.