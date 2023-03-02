العميد صنادلة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال.

إثر هذا المصاب، يتقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، سائلًا العلي القدير أن يتغمّد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"