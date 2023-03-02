غليزان: توقيف أربعة أشخاص محل بحث

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها والبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية، تمكنت عناصر فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف أربعة أشخاص محل أوامر وأحكام قضائية من بينهم شخص محل أمرين بالقبض وثلاثة أحكام قضائية.

وفي سياق آخر، استرجع عناصر الأمن الحضري الخامس مركبة مسروقة من نوع رونو 19، وتعود حيثيات القضية إلى تلقي الضبطية القضائية لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض مركبته التي كانت مركونة أمام مسكنه العائلي لفعل السرقة، ليتم تكثيف الدوريات، والأبحاث وغلق جميع مداخل المدينة، ليتم العثور على المركبة محل سرقة متروكة بالقرب من إحدى الحظائر.