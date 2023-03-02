دوار أولاد نوبي بتافراوت يشكو العزلة

لازالت العائلات القاطنة بدوار أولاد نوبي ببلدية تافراوت جنوب شرقي المدية تعاني كثيرا بسبب شبح العزلة والمتاعب التي تواجهها العائلات التسعة في التنقل لقضاء حاجياتها اليومية بفعل الوضعية المهترئة التي صار عليها الطريق الممتد على مسافة 3 كيلومترات الذي يربطهم بالطريق الولائي رقم بفعل سيول الأمطار، وقد أرغمت الوضعية الصعبة للطريق عائلات أخرى اضطرتها سنوات العشرية السوداء على النزوح والهجرة بعد المجزرة التي شهدها سنوات التسعينيات والتي راح ضحيتها تسعة أفراد، ويأمل سكان أولاد نوبي كثيرا في إعادة إعمار دوارهم وتمكين باقي العائلات المهاجرة من العودة لخدمة أراضيها الفلاحية عن قرب بفك حصار العزلة المضروب عنهم، والذي لن يتأتى إلا بتهيئة الطريق وترميم المدرسة التي تعرضت للتخريب لتمكين أبنائهم من الدراسة بدل الإقامة عند الأهل والأقارب في المناطق المجاورة.

وتناشد العائلات والي الولاية التدخل والتكفل بانشغالهم خاصة وأن الدوار مصنف في خانة مناطق الظل التي حث عليها رئيس الجمهورية.