المدية: أساتذة ثانوية بوقاسمي يقررون توقيف الإضراب

قرر اليوم أساتذة ثانوية الطيب بوقاسمي بالمدية العودة إلى التدريس الأحد المقبل وإجراء امتحانات الفصل الثاني مع عقد مجالس الأقسام بعد التصحيح للتلاميذ

وجاء قرار الأساتذة بالعودة إلى التدريس بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح لمدة أسبوع كامل.

وحسب بيان الأساتذة تحصلت الخبر على نسخة منه ، فان قرار توقيف الإضراب ، جاء بعد استجابة وزير التربية الوطنية لمطلب إرسال لجنة وزارية إلى الثانوية اليوم،والتي عقدت اجتماعات مع اللجنة المكونة من مفتشي الإدارة والوعود التي قدمها أعضاء اللجنة بالوقوف على معالجة مشاكل المؤسسة ورفع الإنشغالات لهم.

