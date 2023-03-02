الجزائر تحث على دور أكبر لحركة عدم الانحياز

جدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بعاصمة أذربيجان، باكو، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز، دعوة الجزائر لدول الحركة "لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي أسست لأجلها".

وأكد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي على هامش انعقاد الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز حول موضوع "الإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19"، "دعوة الجزائر لدول الحركة لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي أسست لأجلها" الحركة، التي يتعين على دولها أن تصبح منارة للدول النامية على مستوى العالم و"تثبت أحقية الدول المنضوية تحتها في أن تكون لهم منظمة تحمل شعارات ومبادئ تدافع عن حقوقهم في ظل النظام العالمي الجديد، وكذا منارة للدول التي تعمل على بعث نظام اقتصادي ومالي وسياسي جديد".

كما أبرز بالمناسبة، استعراض الجزائر خلال أشغال الاجتماع تجربتها الناجحة في مكافحة الجائحة، وعدم توانيها عن تقديم يد العون والمساعدة اللازمة للدول الصديقة والشقيقة للتعافي من الجائحة، التي مست العالم بأسره.

واستطرد قائلا: "مخلفات الجائحة لا زالت مستمرة، خاصة في ظل ما نلاحظه من التغيرات الجيوسياسية والتي تؤثر على سلاسل القيم والإمدادات مما يؤثر على اقتصاديات الدول، خاصة الموجودة في طريق النمو حاليا".