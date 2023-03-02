شباب بلوزداد يوسع الفارق في الصدارة

ابتعد شباب بلوزداد في صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بالفوز من تنقله إلى ولاية ميلة لمواجهة هلال شلغوم العيد، اليوم الخميس، في إطار تسوية الرزنامة.

ورغم الفارق الكبير في المستوى بين الناديين، اكتفى أشبال المدرب نبيل الكوكي بهدف وحيد سجله المدافع معاذ حداد في الدقيقة السادسة.

ويأتي هذا الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين لأبناء العقيبة في المنافسة الإفريقية أمام الترجي التونسي والمريخ السوداني، حيث رفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة 40 في الريادة بفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين شباب قسنطينة (31 نقطة) في حين يبقى الهلال في المؤخرة بنقطتين فقط.

ورغم عودة بطل الجزائر في الثلاث المواسم الماضية إلى سكة الانتصارات، إلا أن النتيجة الضئيلة والآداء الهزيل لا يزيل الشكوك قبل المواجهة الحاسمة ضد المريخ في رابطة الأبطال الإفريقية، هذا الثلاثاء، بملعب 19 ماي 56 في عنابة.