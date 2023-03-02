هذه حقيقة الحقيبة "المشبوهة" بباتنة

أصدرت مصالح أمن ولاية باتنة بيانا توضيحيا بخصوص العثور على حقيبة سوداء مشبوهة كانت مرمية على الطريق العام بمدينة بريكة.

وأوضح بيان لذات المصالح أنه على إثر ما تم تداوله عبر العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص اكتشاف حقيبة سوداء مرمية على الطريق العام محل شبهة، تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية من قبل مصالح أمن دائرة بريكة رفقة الشركاء الأمنيين.

وأضاف البيان أن الحقيبة تعود لطالبة بجامعة باتنة تبلغ من العمر 19سنة، كانت تقلها معها، تحتوي على أغراض خاصة دون أي شيئ آخر قد يتسبب في أمانة وسلامة المواطنين.