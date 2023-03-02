مركبات: منح 27 رخصة مسبقة للاستيراد

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.

وصرح الوزير للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بخصوص ملف استيراد المركبات، "تم منح 27 رخصة (مسبقة) لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات، و قد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية)، وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي".

وتابع: "لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وإن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات" إلى السوق الوطنية.

وتنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة أن "المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط"، فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ12 شهرا.

وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت و مراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.

أما بخصوص مصنع "فيات" بوهران، التابع لمجمع ستيلانتيس، فأكد الوزير أنه "يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز، ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية".