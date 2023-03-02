نفطال: إطلاق عملية الدفع الالكتروني بالبطاقات البنكية

أطلقت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية (نفطال)، اليوم الخميس بشكل رسمي، المرحلة الأولى من تعميم عبر محطات خدماتها الدفع الالكتروني بواسطة البطاقات البنكية (سيب والذهبية) عبر أجهزة دفع الكتروني وفرها بنك الجزائر الخارجي.

وجرى حفل الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة الجديدة على مستوى محطة خدمات نفطال "سيدي الكبير" الواقعة بولاية البليدة، بحضور الرئيس المدير العام لنفطال،عبد القادر شافي، و الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي،لزهر لطرش، إلى جانب إطارات من المؤسستين.

وتندرج هذه العملية في إطار "السياسة العامة لمجمع سوناطراك وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد" سيما فيما يخص "ترقية وتعميم الرقمنة على كل المستويات"، حسبما أكده شافي خلال ندوة صحفية نظمت بهذه المناسبة.

وأضاف أن نفطال قد قامت بالإطلاق الرسمي لهذه الخدمة بالتعاون مع بنك الجزائر الخارجي، تجسيدا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في شهر أفريل 2022، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"المرحلة الأولى من مسار الانتشار الفعلي، الرامي إلى تعميم تجهيز جميع نقاط بيع نفطال بأجهزة الدفع بالبطاقات البنكية".

وتخص هذه المرحلة، يضيف شرفي 400 محطة خدمات بالتسيير المباشر، و8 محطات خدمات خضراء و47 مركز سيرغاز و46 محطة تشحيم وبيع عجلات و6 مواقع وقود (موانئ) و5 قاعات عرض، متواجدة على مجموع التراب الوطني.

و أعلن في هذا الصدد، أن هذه المرحلة الأولى ستتبع بمرحلة أخرى ستشمل "مجموع محطات الخدمات التي تحمل ألوان نفطال، سيما محطات الخدمات ذات التسيير الحر، تحت إشراف نفطال وتسيير خواص والتي يقدر عددها بـ250، إضافة إلى نقاط البيع المعتمدة والبائعين العاديين الذين يبلغ عددهم 1597.