تلمسان: حجز كمية من المخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة شتوان التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص ينشط في مجال نقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير شرعية، حيث تمت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المخدرات لغرض البيع بطريقة غير مشروعة على مستوى وسط مدينة تلمسان. باشرت عناصر الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين تمكنت من توقيف الشخص المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، وضبط وحجز كمية من المخدرات معدة ومهيأة للترويج قدر وزنها بـ318 غرام من الكيف المعالج. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية "الإعداد لارتكاب جنحة نقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير شرعية" قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.