دولي جزائري متهم بالتحرش في فرنسا

يتواجد الدولي الجزائري، إلياس شتي، قيد التحقيق في فرنسا بتهمة التحرش الجنسي، حسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس.

وفقًا لما نقلت "أر أم سي سبورت" يحاكم الظهير الأيسر لنادي أنجيه، الذي انضم الصيف الماضي قادما من الترجي التونسي، أمام محكمة أنجيه بتهمة التحرش الجنسي بامرأة خلال إحدى السهرات في ملهى ليلي بالمدينة.

وحسب ذات المصدر فإن الوقائع المزعومة تعود إلى فترة التوقف الدولي خلال كأس العالم الماضية (20 نوفمبر - 18 ديسمبر)، وتم برمجة جلسة محاكمة صاحب 28 عاما شهر أفريل المقبل.

واتصل موقع "واست فرونس" بالمكلف بالإعلام في النادي الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية، الذي أكد الإجراءات القانونية ضد اللاعب، قائلا: "أبلغنا بهذه القضية، ليس لدينا معلومات عما حدث بالضبط، سنرى ما سنفعله في هذه القضية وسنناقش الأمر مع إلياس شتي".