البويرة: الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الأخضرية، 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية خطيرة تنشط عبر ثلاث ولايات، الجزائر، قسنطينة، وهران، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 40 و46 سنة عن فعل ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي وتبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير الشرعي للمؤثرات.

وحسب بيان أمن ولاية البويرة فإن عملية التوقيف تمت بالمدخل الشرقي لمدينة الأخضرية، بعد معلومات مؤكدة وردت لعناصر الفرقة تفيد بوجود سيارة فخمة رباعية الدفع مشبوهة ومركونة بمدخل مدينة الأخضرية، وعليه تنقل عناصر ذات الفرقة إلى عين المكان، والقيام بمراقبة الشخص والمركبة أمنيا وإداريا، أين تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ20640 كبسولة ومبلغ مالي قدر بـ40 مليون سنتيم من عائدات البيع والترويج لهاته السموم، ليتم تحويل المشتبه فيه رفقة مركبته لمقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأضاف البيان أنه واستكمالا للتحقيق تم أخذ إذن بالتفتيش لمنزل أحد أفراد العصابة القاطن بولاية قسنطينة أين تم العثور وحجز 403 غرام من الكوكايين، و01 كغ و380 غرام من الكيف المعالج، ومئات الأقراص من المؤثرات العقلية. مع مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 2150 أورو، 152.45 غرام من المعدن الأصفر، مع حجز مبلغ مالي قدر 110 مليون سنتيم و03 سيارات فخمة رباعية الدفع منها واحدة محل نشر بحث من طرف الأنتربول.