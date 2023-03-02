"الفاف": 4 أعضاء يغادرون المكتب الفيدرالي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، انسحاب أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي.

وجاء في بيان "الفاف" أنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 14-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015، والمعدل في المرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ 8 فيفري 2021، قرر أربعة أعضاء من أصل 13 عضوا في المكتب الفيدرالي الانسحاب مفضلين العودة إلى مناصبهم الأصلية في الفرق أو الربطات التي ينتمون إليها.

وكشف ذات المصدر أن الأعضاء المعنيين هم محمد عزالدين بناصر (رئيس نادي مقرة)، محمد غوتي (رئيس رابطة كرة القدم بولاية أم البواقي)، عبد الحفيظ فرغاني (رئيس ورابطة كرة القدم بولاية البليدة) وتواتي دردور (رئيس رابطة كرة القدم بولاية مستغانم).

وأضاف البيان أن المكتب أصبح يضم 9 أعضاء وفقا لانتخابات 7 جويلية الماضي، كما يمكن لـ"الفاف" تعيين أعضاء جدد من القائمة الاحتياطية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أمهلت، مؤخرا، في مراسلة رسمية موجهة للاتحاد الجزائري لكرة القدم أعضاء المكتب الموجودين في وضعية غير قانونية بسبب ازدواجية المناصب أسبوعا واحدا للاختيار ما بين الاحتفاظ بعضوية المكتب الفدرالي أو العودة إلى مناصبهم الأصلية في الفرق أو الربطات التي ينتمون إليها.

وكان سبعة أعضاء من المكتب الفيدرالي يتواجدون في هذه الوضعية هم بن ناصر، غوتي، دردور، شتوف، فرقاني، جيلالي وخبوز.