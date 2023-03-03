فيتامين ينصح به الخبراء لتعزيز نمو الشعر

هناك العديد من النصائح التي يقدمها لنا المختصون لإطالة الشعر وحمايته والحفاظ على صحته وحيويته، ولعل أبرزها "تناول فيتامين سي"

على الرغم من أن المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر قد تحقق فوائد عديدة، فإن فوائدها لا تُقارن في الواقع مع الفوائد التي نحصل عليها من اتباع نظام غذائي صحي يدعم نمو الشعر ويزيد من حيويته.



في إحدى حلقات المدونة الصوتية "Clean Beauty School"، شاركت أخصائية العناية بالشعر وفروة الرأس المعتمدة، هيلين ريفي، عدداً من النصائح التجميلية المهمة، من بينها تناول فيتامين سي الذي تعتبره ضرورياً لنمو الشعر.



تقول هيلين ريفي إنَّ "فيتامين سي مهم لكل شيء في الجسم. لكن الشيء الوحيد الواضح للغاية بالنسبة للشعر هو أنَّ هذا الفيتامين يساعد الجسم على امتصاص الحديد". على الرغم من أهمية الحديد للصحة العامة، قد يتساءل كثيرون عن علاقة هذا المعدن تحديداً بصحة الشعر.



يُعد الحديد أحد أهم العناصر الغذائية، التي يجب التركيز عليها، عندما يتعلق الأمر بصحة ونمو الشعر. تقول هيلين: "يعاني أشخاص كثيرون من نقص الحديد، لذا يجب الانتباه إلي نسبة الحديد في الجسم، لأنَّه يؤثر حقاً على نمو الشعر". وأضافت: "كلما تناول الشخص جرعة كافية من فيتامين سي، تعززت قدرة جسمه على امتصاص الحديد".



علاوة على ذلك، يساعد فيتامين سي في تعزيز إنتاج الكولاجين في بشرتك، وهو أحد أهم البروتينات الضرورية للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها. في الواقع، لا يستطيع الجسم إنتاج الكولاجين بفعالية بدون مضادات الأكسدة، التي يعتبر فيتامين سي واحداً من أبرزها، وفقاً لما ورد في موقع mindbodygreen الأمريكي.



لذا، يُقدّم فيتامين سي دعماً شاملاً لصحة الجلد والشعر، لكن يتعيَّن عليكِ التأكّد من تناول الكمية اليومية الكافية من هذا الفيتامين، لأنَّ جسمك لا يستطيع إنتاج فيتامين سي بنفسه.



تشير هيلين إلى أنَّ أفضل طريقة لضمان حصولك على حصتك اليومية من هذا الفيتامين هي إضافة تناول أحد مكملات فيتامين "سي" عالية الجودة إلى روتينك اليومي.



من أين أحصل على فيتامين سي؟



عادة ما نعتقد أن الحمضيات أفضل مصادر فيتامين سي، لكن يمكنك أيضاً الحصول عليه من الفلفل، والطماطم، والقرنبيط، فمثلاً نصف كوب من الفلفل الأحمر النيء يحتوي على 95 ملليغراماً من فيتامين سي.



إذا كنت لا تحبين أياً من هذه الأطعمة، فمن الممكن أن تتناولي حبة بطاطس متوسطة الحجم بقشرها، وكوباً من الكرنب، لتحصلي على الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين سي.



وبالتأكيد، فإن أفضل طريقة لتناول فيتامين سي هي عن طريق الغذاء، إذ تحتوي الأطعمة على عناصر غذائية دقيقة، لا يمكن محاكاتها في مكملات الفيتامينات.



ويمتص الجسم أيضاً مزيداً من الفيتامين من خلال الطعام أكثر من المكملات، وبما أن فيتامين سي يتوفر في الطعام بوفرة، يفضل تناوله من مصادره الطبيعية بدلاً من اللجوء إلى المكملات. مع ذلك قد تكون المكملات خياراً جيداً في الحالات التي يحددها الطبيب، والتي يعاني فيها الأشخاص من نقص واضح في مستويات فيتامين سي.



ما الكمية التي نحتاجها من فيتامين سي؟



يذوب فيتامين سي في الماء ولا يُخزن بالجسم، لذلك نحتاج إمداداً مستمراً للحفاظ على مستويات مناسبة من الفيتامين في أجسامنا.



والكمية اليومية الموصى بها هي نحو 75 ملليغراماً بالنسبة للسيدات، ونحو 90 ملليغراماً للرجال.