طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضحت ذات المصالح، عبر صفحتها على الفايسبوك "طريقي"، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة مغلق على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي بولاية تيزي وزو.

كما أفاد ذات المصدر أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج، وهو نفس الأمر بالنسبة للطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن.

في ولاية البويرة تسبب الثلوج في غلق طريقين هما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول والطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو) على مستوى منطقة كول تيروردة.

وأضافت مصالح الدرك الوطني أن الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو مغلق على مستوى قرية تاخليشت بلدية شلاطة، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بلديتي عين لقراج وحمام قرقور بالضبط بقرية دلاقة بلدية عين لقراج.