المدية: حملة تبرع لعلاج رئيس بلدية البرواقية

انطلقت، اليوم الجمعة، ببلدية البرواقية ولاية المدية حملة تبرع لفائدة قرشي الشريف رئيس بلدية البرواقية المتواجد منذ شهر باحدى العيادات الطبية المختصة في علاج مرض السرطان بالمملكة الاردنية.

حملة التبرع لمساعدة رئيس البلدية لتمكينه من دفع مصاريف العلاج جاءت بمبادرة من بعض الجمعيات وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الملصقة الخاصة بالإعلان عن حملة جمع التبرعات مرفقة بصورة رئيس البلدية ورقم حسابه البريدي.

وقد شاء القدر بعد أن تحصلت قائمته التي يتصدرها عن حزب جبهة المستقبل في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالمجالس البلدية على المرتبة الاولى ألا يمارس مهامه كرئيس بلدية بصفة عادية بعد مرور فترة وجيزة على تنصيبه ليصاب بوعكة صحية أثبتت التحاليل أنه مصاب بالسرطان، وبعد زيارته للعديد من الأطباء بالتوجه إلى الأردن للعلاج.