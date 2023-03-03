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عملاق الكرة المصرية لن يشارك في البطولة العربية

رياضة
3 مارس 2023 ()
إ.ب/وكالات
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أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أرسل خطابا للاتحاد المصري للعبة، أعرب فيه عن تقديره للدعوة الموجهة له للمشاركة في البطولة.

وأرجع الأهلي في بيانه سبب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، إلى تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إصابة عدد كبير من اللاعبين.

وأضاف أن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري سينتهي يوم 15 جويلية المقبل، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من الشهر ذاته وتنتهي في 5 أوت، وهو ما سيترتب عليه عدم حصول لاعبي الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في الأول من سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، كما أنه يحتل المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة، والتي تضم فرق الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

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