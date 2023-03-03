ثلوج وأمطار على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى استمرار تساقط الثلوج وأمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح تنبيه من المستوى الثاني لذات المصالح، أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي كل من تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة والمدية. وستتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سم، وهذا إلى غاية الساعة الثالثة من زوال اليوم.

وأضاف الديوان أن هناك نشرية خاصة بتساقط أمطار رعدية وغزيرة في كل من ولايات: تيبازة، الجزائر، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سطيف سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي وباتنة.

وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 20 إلى 40 ملم محليا، حيث ستمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.