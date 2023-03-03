رسميا .. نجم المنتخب المغربي يواجه هذه التهمة بفرنسا

وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب لنجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مكتب المدعي العام.

وكانت القضية قد تفجرت الأسبوع الماضي بعدما كشفت عدة وسائل إعلام فرنسية أن مكتب المدعي العام في نانتير بالضاحية الغربية للعاصمة باريس فتح تحقيقا بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور في 25 فيفري الماضي.

ووفقا للمصدر نفسه توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن للتبليغ عن الحادثة.

وكان ابن الـ 24 عاما من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر إلى إنجاز تاريخي كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.