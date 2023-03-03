غليزان:مداهمة أوكار الجريمة وتوقيف أشخاص محل بحث

قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان خلال عملية شرطة واسعة النطاق مست جميع الأحياء والنقاط السوداء، ومداهمة لأوكار الجريمة بالولاية.

وتم على إثر عملية المداهمة تنقيط 47 شخصا بالإضافة إلى 11 مركبة و توقيف 04 أشخاص محل بحث بموجب أوامر وأحكام قضائية، مع توقيف شخص ضبط بحوزته على 666 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام، وآخر مشتبه فيه ضبط بحوزته على 188 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم، كما تم توقيف 10 دراجات نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى أساسا في عدم تقديم الوثائق، وعدم ارتداء الخوذة.

وقد تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية في حق جميع الموقوفين السالفي الذكر، وسيتم تقديمهم أمام العدالة.