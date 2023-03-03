ڨالمة: انقلاب شاحنة يخلف جريحين

خلف انحراف وانقلاب شاحنة تجر مقطورة، صباح اليوم الجمعة، على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ڨالمة وقسنطينة، إصابة شخصين اثنين، يبلغان 35 سنة و41 سنة بجروح مختلفة، حسبما أعلنته خلية الٱعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

ووقع الحادث بأحد المنعرجات الخطيرة بالقرب من قرية عين الحوتة التابعة لبلدية رأس العقبة، حين انحرفت شاحنة تجر مقطورة بحمولة 05صهاريج بلاستيكية لمياه الشرب، وعلى متنها شخصان. وقد خلف الحادث بالإضافة للجريحين اللذين أسعفا ونقلا إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، من طرف مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية البلدة الأخيرة، تلف شبه كلي للصهاريج التي كانت على متن الشاحنة وبعض الأضرار على الشاحنة.