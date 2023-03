Pluies orageuses et neige dans plusieurs wilayas

L’office national de météorologie prévoit une persistance des pluies et de la neige dans plusieurs wilayas du pays.

Le bulletin classé orange précise que des chutes de neige de 10 à 20cm concerneront jusqu’à 15h les wilayas de : Tébessa, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Skikda, Jijel, Béjaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Blida et Médéa.

Des pluies orageuses oscillant entre 20 et 40 mm et pouvant concerneront par ailleurs les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Sétif, Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Batna jusqu’à 21h.