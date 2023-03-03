الحارس تلمساني يخرج عن صمته

خرج حارس نادي تشلسي الانجليزي في الفئات الشبانية، سامي تلمساني، عن صمته وتحدث عن قضية اختياره تمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم عوضاً عن المغرب في الاستحقاقات المقبلة.

وكتب الحارس الشاب على حسابه الرسمي في أنستغرام "أسمح لنفسي بكتابة هذه الرسالة لتوضيح بعض النقاط، أتفهم أن خياري ربما يكون قد أسيء فهمه من البعض، ولهذا السبب أود أن أعتذر للجميع".

وأضاف "اتخذت قرارًا رياضيًا، أود أيضًا أن أشكر جميع الهياكل التي مررت بها والتي دربتني وسمحت لي أن أكون حيث أنا اليوم، قراراتي الرياضية لن تؤثر أبدًا على حبي لبلدي والدي وأمي، شكرا على تفهمكم".

ووُلد تلمساني يوم 21 جويلية 2004 في بلدة سانت موريس الفرنسية، من أب جزائري وأم مغربية، ويتمتع بالجنسية الفرنسية، بلد الميلاد والنشأة، إلى جانب المغربية والجزائرية أيضاً.

وسبق لتلمساني تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاماً في مباراة وحيدة، وكانت ضد إنجلترا في لقاء ودي دولي، حيث تعرض مؤخرا لهجوم كبير من الجماهير المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد وصفه بـ"الخائن" بعد تراجعه عن تمثيل أسود الأطلس لصالح "الأفناك".

ويلعب تلمساني حالياً في صفوف تشيلسي الإنجليزي تحت 18 عاماً، وخاض مع الفريق 4 مباريات، ويرتبط تلمساني مع "البلوز" بعقد يمتد حتى تاريخ 30 جوان 2025.