وهران: فوضى الترقية العقارية في منطقة ذات نشاط زلزالي

حذر تقرير أعدته لجنة معاينة مخالفات أحكام نشاط الترقية العقارية، في خرجة ميدانية للواجهة البحرية ببلدية وهران، أمس، من استمرار التجاوزات الخطيرة من طرف أصحاب المشاريع وغياب المتابعة من طرف مكاتب الدراسات رغم تصنيف المنطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

وقفت اللجنة على تجاوزات تتمثل في غياب لافتة للمشروع أو لافتة غير مطابقة للمعايير التقنية من حيث الحجم والمعلومات المضافة، أعمال متوقفة من الورش مهجورة.

كما دونت اللجنة غياب الملف التقني ومكتب الورشة غير موجود وعدم وجود مهندس تقني على مستوى الورشة، وهو ما يعني في لغة المهندسين غياب متابعة لنوعية الأشغال من خرسانة واستعمال حديد البناء حسب المواصفات المنصوص عليها والمضادة للزلازل خاصة أن كل المشاريع ذات طوابق مرتفعة في الواجهة البحرية لحي العقيد لطفي المعروف بانزلاقات التربة، مما دفع بمختلف بالسلطات المحلية سابقا إلى منع انجاز مشاريع سكنية في الموقع.

وسجلت ذات اللجنة حالات تعدي على الرصيف بسياج الورشة وحفر بدون جدار واقي وعدم احترام إجراءات سند الأرضية المجاورة والأمنية، إضافة إلى مخالفات حول أشغال في الورشة غير مطابقة للمعايير التقنية فيما يخص الأشغال بدون جدار واقي والمشروع غير مؤمن بمعايير الوقاية والسلامة للأعمال، وعدم وجود التأمين على الورشة والتعدي على الطريق برمي أوساخ ومواد بناء ووجود مواد بناء على مستوى الطريق الجانبية وعدم وجود مكتب تقني بموقع المشروع.

ودونت اللجنة غياب شباك حماية ووجود بقايا الخرسانة على الرصيف، والطريق الآنية للمشروع مهترئة بسبب استغلالها من قبل المرقي العقاري وعدم احترام رخصة البناء وغياب لوحة حاملة لاسم المرقي. كما أن بعض المشاريع لم تنطلق أو رخصة البناء منتهية الصلاحية.

ويبقى السؤال مطروحا حول الإجراءات القانونية المتخذة ضد المرقين العقاريين لوضع حد لهذه المهازل وحماية المواطنين المقبلين على شراء هذه السكنات في حالة وقوع زلزال في منطقة وهران.