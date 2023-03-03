اضطراب جوي قوي على هذه الولايات

يرتقب أن تشهد عدة ولايات بشرق البلاد، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة.

وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي" ولايات بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، بالاضافة الى بومرداس، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة وتيبازة، حيث يتوقع أن تكون كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية، السارية من منتصف ليلة السبت إلى السادسة من مساء نفس اليوم.

كما يرتقب أيضا هبوب رياح قوية مصحوبة برعود.

كما يرتقب تساقط ثلوج يوم غد السبت على مرتفعات وسط-شرق و شرق البلاد التي يبلغ أو يفوق علوها 900 متر.

وتخص كل من ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي بالاضافة الى بومرداس، البليدة، المدية، تبسة، خنشلة وباتنة.

وأضاف نفس المصدر أنه يرتقب أن يتراوح سمك الثلوج بين 10 و 15 سم، وذلك ابتداء من منتصف الليل من يوم غد السبت إلى غاية منتصف النهار.

فيما ستعرف ولايات: تبسة، خنشلة، وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة وأم البواقي، البويرة، عين الدفلى، المدية، تيارت والاغواط، الجلفة والبيض، النعامة، استمرار انخفاض في درجات الحرارة تصل الى 2 تحت الصفر وذلك الى غاية فجر الأحد.