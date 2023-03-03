توقيف 4 أشخاص وحجز سلاح ناري وذخيرة

قام عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة بتوقيف 4 أشخاص وحجز سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة وذخيرة حية وكمية معتبرة من المهلوسات، حسبما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

و أوضح ذات المصدر أن تفاصيل القضية تعود إلى تحريات باشرها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة توصلت إلى تحديد هوية 3أشخاص مسبوقين قضائيا مشتبه فيهم بحيازة أسلحة نارية دون رخصة والمتاجرة في المؤثرات العقلية ليتم تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم على متن مركبة سياحية.

وبتفتيش المركبة السياحية من طرف عناصر الشرطة تم ضبط 735 كبسولة من الأدوية المهلوسة.

وتم تحويل المركبة والمحجوزات رفقة المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق. واستمرارا في التحقيق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والشروع في تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم أين أسفرت العملية عن حجز سلاح ناري من الصنف الخامس عيار 16 دون رخصة وذخيرة حية متمثلة في 6 خراطيش معبأة عيار 16 و5 خراطيش فارغة عيار 16 .

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الأربعة عن موضوع شحن ونقل وتخزين وتوزيع المؤثرات العقلية وحيازة سلاح ناري من الصنف الخامس وذخيرة حية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بموجبه قدم أطراف القضية

أمام النيابة العامة المختصة إقليميا، حسبما أوضح ذات المصدر.