الاتحاد الأوروبي: تحسن “طفيف” دبلوماسيا مع روسيا

كشف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عما سماه “تحسنا طفيفا” على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا .

وقال في تصريحات صحافية، إن هذا التحسن اتضح خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، أمس الخميس، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي، الجمعة.

وأشار بوريل خلال حديثه إلى بقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قاعة الاجتماع، أثناء إدانة الدول الغربية ل "حرب'' بلاده في أوكرانيا.

وفي جويلية الماضي ، انسحب لافروف من محادثات وزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، إثر انتقادات غربية لهجوم روسيا على لأوكرانيا.

وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه التقى بشكل مباشر مع لافروف، ودار بينهما حديث طالب خلاله الأول بـ”إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة” بين الولايات المتحدة وروسيا.