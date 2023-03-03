المدية: رحيل عميد الائمة أمحمد بلحوت

اهتزت اليوم ولاية المدية وبدرجة خاصة مدينة قصر البخاري برحيل العلامة وعميد ائمة قصر البخاري الحاج محمد بلحوت عن عمر ناهو الثمانين سنة.

وقد شيعت جنازة الفقيد عصر اليوم بمقبرة بن علية في جو جنائزي مهيب بحضور السلطات المحلية نجمع غفير من المواطنين قدموا من كل المناطق للترحم على روحه الطاهرة وتقديم التعازي لعائلته.

الشيخ بلحوت من الشخصيات التي ساهمت في نشر الدعوة الاسلامية والمساهمة في ارساء مبادىء الدين ومساهمته في العمل الخيري والدعوة الى التشبت بالشخصية العربية الاسلامية ،وكانت له مؤخرا مساهمة ودور كبير في اعادة فتح زاوية الشيخ الموسوم لتمكين هذا الصرح الديني من استئناف نشاطه الديني بعد ان ظلت مغلقة منذ سنوات الثمانينات، للتذكير الامام بلحوت

هو حفيد العلامة والمرابط المشهور الحاج الميسوم ،حيث كان احد تلامذته و مرافقا لشيخ الزاوية .

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشيخ بلحوت و مرفقة بنعي وفاته داعين المولى عزوجل ان يتغمده برحمته الواسعة.