رسالة الشهيد بن مهيدي و إخوانه ستضل أمانة في أعناقنا

أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة بأم البواقي بمناسبة إحياء الذكرى المائة لميلاد الشهيد الرمز، العربي بن مهيدي (1923-2023) و الذكرى ال66 لاستشهاده (1957-2023)، أن "رسالة الشهيد العربي بن مهيدي و إخوانه ستضل أمانة في أعناقنا".

و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، بمسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي، بدوار الكواهي، ببلدية عين مليلة، بأن "هذه الرسالة مقدسة وخالدة تمضي بنا جميعا نحو اعتلاء واجب الاقتداء بمآثر العظماء من أبناء هذا الوطن، و بقيمهم الخالدة، برص الصفوف و تكاتف الجهود و تعميق الشعور، و الاضطلاع بالمسؤوليات

و قال الوزير "إن للجزائريات و الجزائريين صلة بأولئك الأمجاد و الأفذاذ، و بالإرث التاريخي العظيم للجزائر"، مردفا "أنهم بذلك قد أحرزوا أساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية، المستقلة، الجديدة المتجددة، التي صمدت و انتصرت بمرجعية نوفمبر أمام الهزات و المحن".

و عدد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق في كلمته مناقب "الرجل الحكيم" الشهيد العربي بن مهيدي و الذي وصفه بأنه كان "قائدا ملهما يسعى لاستنهاض الهمم و العزائم"، مؤكدا على أن " الذاكرة الوطنية كانت و ستضل الإسمنت المسلح الذي يمتن وحدة الشعب، و الذخيرة الحية لرصيد الأمة".