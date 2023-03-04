أهم الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسبب الاضطراب الجوي الأخير، في غلق العديد من الطرق الوطنية والولائية، بسبب تراكم الثلوج

ومن بين الطرق المغلقة:

*الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو .

*الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو .

*الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية ابودرارن

* الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن

* الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية أيلولة أومالو

* الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية أيلولة أومالو

*الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول

*الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو) على مستوى منطقة كول تيروردة