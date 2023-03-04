بونجاح: نعم أنافس على لقب الهدّاف

قال بغداد بونجاح لاعب السد إن فريقه حقق المطلوب أمام السيلية وحصد الثلاث نقاط في المباراة التي انتهت بفوز السد برباعية نظيفة وسجل فيها بونجاح هدفا.

و أضاف الدولي الجزائري في تصريحات نقلها موقع " إستاد الدوحة"، بعد مباراة الجولة الـ16 من دوري النجوم أمام السيلية: " ليس مهما من يسجل، الأهم هو أن يفوز الفريق وأن نسعد الجماهير، نعم أنا أنافس على لقب الهدف في كل موسم وهذا امر طبيعي لكن الأولوية للفريق".

وتابع بونجاح: " السيلية دخل المباراة وهو في المركز الأخير، وكان يرغب في الفوز لكننا سجلنا 3 أهداف في الشوط الأول، وحسمنا اللقاء إلى حد بعيد وان شاء الله نتقدم أكثر ونعود السد لمكانته الطبيعية".

وختم بونجاح الغائب منذ مدة عن تعداد المنتخب الوطني الجزائري: " الحمد لله أنا اعمل مع الطاقم الفني والزملاء والتسجيل يشكل المرتبة الثانية بالنسبة لي ، لان المهم أن يفوز الفريق والمهم هو مصلحة السد".