سوناطراك تطلق مشاريع استثمارية بهذه الولايات

وقعت سوناطراك الأسبوع الفارط على اتفاقيات استثمار اجتماعي بكل من الجلفة والأغواط في إطار البرنامج المسطر لتنمية المناطق المعزولة المبرمجة على مستوى 37 ولاية.

ووفق بيان الشركة، أن ولاية الجلفة، تم الإمضاء على إتفاقية تمويل مشروع إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين بلدية البيرين وضاية اللبن وهي طريق تعاني من درجة جد متقدمة من الإهتراء.

كما استفدت من برنامج الإستثمار الاجتماعي سطر تمويل هذا المشروع الجواري ذو المنفعة العامة للمساهمة في فك العزلة و التخفيف على ساكنة المنطقة.

والإتفاقية الثانية كانت مع مديرية الموارد المائية للولاية الأغواط ، جرت مراسمها بمقر ولاية الأغواط وتهدف إلى تمويل مشروع إعادة الاعتبار لقناة ضخ المياه المستعملة بمحطة الخنق، الواقعة بمنطقة الخنيقة، العملية ستساهم في معالجة المياه المستعملة لإعادة استخدامها في أغراض متعددة أخرى تستفيد منها ساكنة المنطقة.

بالاضافة الى مشاريع جوارية يتبناها برنامج الإستثمار الاجتماعي لسوناطراك، لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة تساهم في خلق ديناميكية تنموية بالمناطق المعزولة، وفق بيان سوناطراك.